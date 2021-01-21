Незаконно сел самолетом на закрытой базе ВВС, чтобы прогуляться по пляжу

Мільйонер Річар Вуд біля свого літака на базі ВПС / WALES NEWS SERVICE

Миллионер незаконно посадил свой частный самолет на аэродроме британских ВВС, чтобы провести день на пляже во время изоляции.

За это 60-летнего Ричарда Вуда оштрафовали на $5,5 тыс. Об этом пишет британская Mirror.

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Вуд посадил самолет на аэродроме ВВС в мае 2020-го и вышел из своего самолета, стоимостью $2,75 млн в Уэльсе, чтобы прогуляться по пляжу.

Вуд убежал от изоляции в своем лондонском доме за $5,5 млн после посещения пожилой матери в Йоркшире. После этого совершил одиночный полет на пляж за 965 км туда и обратно. Вылетев с аэродрома, бизнесмен без разрешения сел на закрытой военной базе в Уэльсе.

"Обычно, когда открыта долина местной реки, гражданский самолет может сесть на этом аэродроме, но следует получить разрешение за 24 часа до прибытия. 25 мая 2020-го аэродром был закрыт, и об этом было уведомлено пилотов. Он был закрыт, потому что было государственный праздник, и запросы на посадку гражданских самолетов в долине были отклонены, а управление воздушным движением отсутствовало", - заявила прокурор Элизабет Дадли-Джонс.

Пожарный Кейт Робертс увидел самолет над базой и предположил, что он потерпел катастрофу. Он поднял тревогу, и были развернуты пожарные команды. Робертс впоследствии спросил миллионера, почему тот сделал незаконную посадку в долине, и пилот ответил, что хотел увидеть пляж. Вуда попросили остаться на базе, пока на следующее утро не откроют аэродром, чтобы мог получить надлежащее разрешение на вылет, но он полетел через 1 ч. после приземления. Миллионер признал, что совершил незаконную посадку и взлет с базы и уплатил штраф.