Незаконно сел самолетом на закрытой базе ВВС, чтобы прогуляться по пляжу

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 585
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1251
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 324
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2322
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 549
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 495
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 765
Фото
Все фото
12
14
5
4
3
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Смена статуса: Мелания Трамп в платье от Gucci прилетела на отдых
Смена статуса: Мелания Трамп в платье от Gucci прилетела на отдых
Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Видео
Все видео
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
Интервью
1/5
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 324
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 162
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3861
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 225
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 12:16

Незаконно сел самолетом на закрытой базе ВВС, чтобы прогуляться по пляжу

  Комментировать
Незаконно сел самолетом на закрытой базе ВВС, чтобы прогуляться по пляжу
Мільйонер Річар Вуд біля свого літака на базі ВПС / WALES NEWS SERVICE

Миллионер незаконно посадил свой частный самолет на аэродроме британских ВВС, чтобы провести день на пляже во время изоляции.

За это 60-летнего Ричарда Вуда оштрафовали на $5,5 тыс. Об этом пишет британская Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"

Вуд посадил самолет на аэродроме ВВС в мае 2020-го и вышел из своего самолета, стоимостью $2,75 млн в Уэльсе, чтобы прогуляться по пляжу.

Вуд убежал от изоляции в своем лондонском доме за $5,5 млн после посещения пожилой матери в Йоркшире. После этого совершил одиночный полет на пляж за 965 км туда и обратно. Вылетев с аэродрома, бизнесмен без разрешения сел на закрытой военной базе в Уэльсе.

"Обычно, когда открыта долина местной реки, гражданский самолет может сесть на этом аэродроме, но следует получить разрешение за 24 часа до прибытия. 25 мая 2020-го аэродром был закрыт, и об этом было уведомлено пилотов. Он был закрыт, потому что было государственный праздник, и запросы на посадку гражданских самолетов в долине были отклонены, а управление воздушным движением отсутствовало", - заявила прокурор Элизабет Дадли-Джонс.

Пожарный Кейт Робертс увидел самолет над базой и предположил, что он потерпел катастрофу. Он поднял тревогу, и были развернуты пожарные команды. Робертс впоследствии спросил миллионера, почему тот сделал незаконную посадку в долине, и пилот ответил, что хотел увидеть пляж. Вуда попросили остаться на базе, пока на следующее утро не откроют аэродром, чтобы мог получить надлежащее разрешение на вылет, но он полетел через 1 ч. после приземления. Миллионер признал, что совершил незаконную посадку и взлет с базы и уплатил штраф.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Незаконно сел самолетом на закрытой базе ВВС, чтобы прогуляться по пляжу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Умер архитектор переворота

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 36264
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 23193
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 11196
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 8595
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 8109
Мир
За фото вечеринки в facebook бар лишился лицензии
За фото вечеринки в facebook бар лишился лицензии Просмотров: 81
"Счастливый дед" - Грета Тунберг потроллила Трампа
"Счастливый дед" - Грета Тунберг потроллила Трампа Просмотров: 153
Starbucks заплатит клиентке €12 тыс. за оскорбительный рисунок на стакане кофе
Starbucks заплатит клиентке €12 тыс. за оскорбительный рисунок на стакане кофе Просмотров: 333
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
12
 1 Просмотров: 1899
Убил человека за несколько фунтов
Убил человека за несколько фунтов Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 1041
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть