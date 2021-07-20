"Неумышленный конфликт" - РФ прокомментировала развертывание своих гиперзвуковых ракет в Европе

Джон Кирби заявил, что Россия продолжает изготавливать новые ядерные бомбы. Фото: Reuters

В России пригрозили "непреднамеренным конфликтом" за размещение гиперзвуковых ракет в Европе.

Об этом сообщили российские дипломаты в США в Twitter.

Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Ранее он говорил о том, что с 2010 года в РФ продолжают изготавливать новые ядерные бомбы.

"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности, гиперзвуковой планирующий аппарат, ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.

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"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повышает вероятность случайного конфликта", - отреагировали российские дипломаты.

Власти США расследуют появление болезненных ощущений в 24 американских чиновников, работающих в Вене. Ухудшение здоровья дипломатов может быть связано с влиянием России.