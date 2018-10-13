Неуклюжий курьез: на свадьбе принцессы Евгении ветер поднял платье няни

Автор: fakty На свадьбе принцессы Евгении сильный ветер подвой платье няни

На свадьбе внучки Елизаветы II, принцессы Евгении, произошел курьез с платьем ее няни.

Ветер поднял девушке платье, засветив ее белье, пишет fakty.

У детей герцога и герцогини Кембриджских на свадьбе принцессы были особые обязанности. Они были цветоводами, которые сопровождали невесту к алтарю и разбрасывали вокруг нее цветы.

Именно тогда, когда они поднимались в часовню в сопровождении родственников и няни, произошла эта неприятная ситуация.

И хотя няня быстро среагировала и поправила платье, но камеры, снимавшие гостей и прямую трансляцию свадьбы, успели зафиксировать этот неловкий момент.

Автор: fakty На свадьбе принцессы Евгении сильный ветер подвой платье няни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи

Вчера состоялась свадьба внучки королевы Великобритании принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенк. Пара обвенчалась на церемонии в Лондоне. На церемонии присутствовали сотни почетных гостей, среди которых немало звезд. Сильный ветер срывал с гостей шляпы и играл с платьем герцогини Кембриджской.