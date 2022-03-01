Netflix отказался транслировать российские государственные телеканалы

Netflix не будет транслировать пропагандистские каналы. Фото: Pexels

Netflix заявляет, что с марта не будет транслировать российские государственные телеканалы.

Об этом сказал представитель Netflix в заявлении The Hollywood Reporter.

Сделают это для того, чтобы уменьшить количество пропаганды в России.

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", – говорится в заявлении.

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Компания сделает это, несмотря на то, что от неё могут требовать вести каналы в соответствии с российским законодательством.

Согласно новому закону, который должен вступить в силу с 1 марта, Netflix был обязан транслировать 20 основных российских федеральных телеканалов. Большинство из них ведут путинскую пропаганду.

Механизм такого отключения пока еще рассматривают.

YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине. С сегодняшнего дня у нас недоступны "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов.