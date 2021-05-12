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среда, 12 мая 2021 05:15

Нетаньяху - на обстрел Израиля: "Они заплатят своей кровью!"

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Нетаньяху - на обстрел Израиля: &quot;Они заплатят своей кровью!&quot;
Нетаньяху резко отреагировал на обстрелы Израиля. Фото: Reuters

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за ракетные обстрелы Израиля.

"Они заплатят очень высокую цену. ХАМАС и "Исламский джихад" платят и будут платить цену за свою воинственность. Они заплатят своей кровью", заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на израильские СМИ.

ХАМАС - палестинское исламистское движение, господствующий в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещен в Иордании и Египте.

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В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. Между тем в России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Владимира Путина.

Военные самолеты израильской армии запускали ракеты сразу по нескольким городам сектора Газы. В то же время ракеты из Сектора Газы запускают по Израилю уже в течение нескольких часов. Израильское государство защищает система ПВО "Железный купол".

Командование Армии обороны Израиля рассматривает возможность проведения сухопутной операции против палестинского движения ХАМАС.

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