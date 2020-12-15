"Нет сомнений, что Путин руководит этой операцией" - Навальный о своем отравлении

Навальный уверен, что Путин причастен к его отравлению. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что покушение на его убийство это дело рук президента России Владимира Путина.

Об этом оппозиционер рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Навального, это была спланированная операция, которую выполняло ФСБ.

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"У меня нет никаких сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ", - сказал он.

По его мнению, директор ФСБ Александр Бортников не сделал бы этого без приказа Путина.

"Это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу", - сказал Навальный.

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.