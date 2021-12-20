Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов

Непогода на юге Турции привела к затоплению десятков домов.

В провинции Хатай из-за обильных осадков, которые продолжались в течение двух дней, произошли обвалы мостов, сообщает TRT Haber.

"Сильный ливень и ветер в районе Арсуз привели к падению двух мостов. В провинции также перевернулась лодка. В районе Самандаг из-за дождя пришлось остановить футбольный матч", - говорится в сообщении.

Фото: АА

Заместитель мэра Арсуза Сами Устюн заявил, что в городе приняли меры предосторожности в связи с непогодой. Сообщений о жертвах пока нет.

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29 ноября мощный ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. Во время стихии, парализовавшей жизнь в мегаполисе, в порту грузовое судно потеряло управление и врезалось в причал. 33 крыши сорвало, 192 дерева упали. Порывы ветра достигали 130 км/ч.