Немецкие адвокаты подали жалобу на белорусского диктатора

Прокуратура Германии может провести независимое расследование в Беларуси. Фото: Reuters

Четыре немецкие адвоката подали жалобу на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от имени 10 белорусов в Федеральную прокуратуру Германии из-за того, что он совершил преступления против человечности.

Подробностями поделилось агентство DPA.

Адвокаты обратились в прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия против гражданского населения в Беларуси во время мирных акций протеста после президентских выборов в августе 2020 года.

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По словам юристов, Лукашенко и его правоохранительным органам не угрожает никакая уголовная ответственность на территории Беларуси за применение силы и пытки задержанных граждан.

Прокуратуру Германии призвали провести независимое расследование. Клиенты адвокатов жаловались на физические пытки, лишение пищи и сна.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал европейцев и американцев "последними мерзавцами" из-за того, что они "ничем не помогли" в борьбе с коронавирусом.