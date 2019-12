Немецкая железная дорога ответила на слова Греты Тунберг о переполненых поездах

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn отреагировала на сообщение шведской екоактивисткы Греты Тунберг, которая в Twitter вспомнила о переполненых поездах.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!" - написала Грета, возвращаясь с международной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP25) в Мадриде, сообщает DW.

Компания Deutsche Bahn, в свою очередь, поблагодарила Грете за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда.

"Было бы хорошо, если бы ты также сообщила о том, какой дружелюбной и компетентной была наша команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе", - заявили в железной дороги.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I'm finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o