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Немецкая железная дорога ответила на слова Греты Тунберг о переполненых поездах

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Немецкая железная дорога ответила на слова Греты Тунберг о переполненых поездах
Грета Тунберг едет домой поездами. Фото: weserv.nl

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn отреагировала на сообщение шведской екоактивисткы Греты Тунберг, которая в Twitter вспомнила о переполненых поездах.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!" - написала Грета, возвращаясь с международной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP25) в Мадриде, сообщает DW.

Компания Deutsche Bahn, в свою очередь, поблагодарила Грете за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда.

"Было бы хорошо, если бы ты также сообщила о том, какой дружелюбной и компетентной была наша команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе", - заявили в железной дороги.

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После этого Тунберг объяснила, что путешествовала несколькими различными поездами.

"Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала екоактивистка.

В заметке она отметила, что переполнены поезда - хороший знак, который указывает на высокий спрос железной дороги.

Грета Тунберг не путешествуют самолетами через высокие показатели вредных выбросов, которые оставляет в воздухе этот транспорт. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте для участия в саммите ООН по климату. Затем Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в различных штатах.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую екоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ.

Слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывания школьницы о гибели представителей коренных народов в Бразилии.

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16
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