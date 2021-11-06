Неизвестный порезал пассажиров поезда

В Германии сирийский беженец напал на пассажиров в поезде. Фото: dpa

6 ноября в поезде, следовавшему между немецкими городами Регенсбургом и Нюрнбергом, 27-летний сириец напал с ножом на пассажиров.

Ранения получили трое мужчин в возрасте 26, 39 и 60 лет, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает издание Bild.

Всего в поезде находилось около 300 пассажиров. Мотивы и обстоятельства нападения не установлены.

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Нападавшего задержали. Пассажиров эвакуировали из поезда, который экстренно остановили у станции Зойберсдорф.

Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер в Twitter назвал ужасной атаку с ножом на железной дороге, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил экстренные службы.

В Японии в токийском поезде метро мужчина с ножом напал на пассажиров. Были ранены 17 человек. Также нападавший устроил пожар в вагоне. В полиции отметили, что один из пострадавших - 60-летний мужчина - без сознания.