В Новом Орлеане неизвестный подстрелил людей Фото: EVN

В центре французского квартала города Новый Орлеан штата Луизиана неизвестный подстрелил 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Полиции удалось задержать одного подозреваемого, который до сих пор находится под следствием. Сейчас никого не арестовали. Других подробностей правоохранительные органы не говорят, сообщает BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Сбербанке: рассказали о задержанных

Всех пострадавших доставили в больницу. Есть ли погибшие - пока неизвестно.

В этот период во французском квартале многие отмечали выходные после Дня благодарения. Также тысячи болельщиков приехали в город на футбольную игру Bayou Classic.

29 ноября мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате нападения два человека погибли, еще трое получили ранения. Самого нападающего застрелила полиция.