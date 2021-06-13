Неизвестный открыл стрельбу: среди погибших двое детей

Медикам не удалось спасти двух братьев. Фото: Ansa

В итальянском Риме, 84-летний мужчина и двое детей в возрасте 3 и 8 лет, которые были братьями, погибли сегодня после того, как неизвестный мужчина открыл огонь на улице в муниципалитете Ардеа.

Двое детей были застрелены во время игры перед домом, а пожилой мужчина в это время проезжал на велосипеде. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Лицо, осуществлявшее выстрелы, более трех часов, забаррикадировалось в квартире в этом районе. Несмотря на вмешательство аварийной службы, которая направила на место два вертолета, две машины скорой помощи, спасти двоих детей, получивших серьезные травмы, не удалось.

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По словам мэра города Марио Саварезе, отец двоих детей, убитых на улице Колле-Ромита в Ардеа, находится под домашним арестом. Между стрелком и потерпевшими, даже пожилым дедушкой, по словам городского головы, существуют семейные отношения.

В техасском Остине мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых.