Неизвестный открыл огонь по окнам многоквартирного дома. Двое погибли

В результате инцидента как минимум пять человек пострадали / Radio-Canada

Двое человек погибли и трое ранены в результате стрельбы в канадском городе Монреаль в понедельник, 2 июля.

Один раненый доставлен в больницу с серьезными травмами, а другой с легкими. Полиция считает, что стрельбу открыли из проезжающего мимо автомобиля. Об этом пишет Daily Star.

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Подозреваемый остается на свободе. Люди услышали стрельбу на жилой улице с многоквартирными домами. Жертвы были застрелены, находясь в своем доме в 19:00 по местному времени. Выстрелы сделали из машины, и все раненые находились в одной квартире. Услышав выстрелы, несколько человек набрали 911. Людей призывали избегать этот район столицы Квебека, поскольку полиция проводит расследование.

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