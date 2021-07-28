Массовое убийство из-за секса: мужчина получил четыре пожизненных срока

Аарон Лонг получил четыре пожизненных срока. Фото: 8newsnow.com

В США 22-летнего Аарона Лонга приговорили к четырем пожизненным срокам заключения. Он убил восемь человек. Окружной суд Чероки в штате Джорджия вынес приговор 27 июля.

Об этом сообщило издание Associated Press.

16 марта 2021 года Лонга задержали в Атланте. Он открыл стрельбу в двух массажных салонах. В результате погибли восемь человек, шесть из них оказались женщинами азиатского происхождения.

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Лонг возразил, что совершил преступление на основе расовой неприязни - суд ему поверил. На массовое убийство его подтолкнула сексуальная зависимость, заявил стрелок.

Мужчина подписал соглашение о частичном признании вины. Он согласился нести ответственность только за четыре свои жертвы.

Судья приговорила его к четырем пожизненным срокам без права досрочного освобождения и еще на 35 лет заключения.

В США полиция нашла и арестовала подозреваемую в убийстве 30-летнего Эрика Грейвса Лоррейн Грейвс после того, как она написала комментарий под объявлением о собственном розыске. 14 июля правоохранители опубликовали список разыскиваемых преступников и подозреваемых, среди которых была Лоррейн. Женщина оставила под публикацией комментарий с вопросом, где деньги за информацию о ее местонахождении.