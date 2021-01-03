Неизвестные похитили и убили 11 шахтеров

В Пакистане, в провинции Белуджистан убили 11 шахтеров.
Еще трое рабочих получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на чиновника местной администрации.
"Неизвестные боевики в субботу вечером похитили работников угольной шахты в районе Болан, после чего убили их в другом районе", - отметил он.
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Отмечается, что боевики надели на рабочих наручники, связали им ноги и позже выстрелили в них с близкого расстояния.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Об их состоянии не сообщается.
Продолжается расследование. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
В Волынской области 42-летнего мужчину убили струей воды. Его тело нашли на территории предприятия, где он работал. Трагедия произошла на одном из производств в Гороховском районе.
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