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воскресенье, 03 января 2021 15:58

Неизвестные похитили и убили 11 шахтеров

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Неизвестные похитили и убили 11 шахтеров
Боевики надели на рабочих наручники, связали им ноги и выстрелили в них с близкого расстояния. Фото: Reuters

В Пакистане, в провинции Белуджистан убили 11 шахтеров.

Еще трое рабочих получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на чиновника местной администрации.

"Неизвестные боевики в субботу вечером похитили работников угольной шахты в районе Болан, после чего убили их в другом районе", - отметил он.

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Отмечается, что боевики надели на рабочих наручники, связали им ноги и позже выстрелили в них с близкого расстояния.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Об их состоянии не сообщается.

Продолжается расследование. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В Волынской области 42-летнего мужчину убили струей воды. Его тело нашли на территории предприятия, где он работал. Трагедия произошла на одном из производств в Гороховском районе.

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Дата
03
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