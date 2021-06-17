Неизвестные обстреляли прохожих: есть погибший, 5 - в критическом состоянии

В американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор.

Один человек погиб, еще пятеро находятся в больнице в критическом состоянии, сообщает The Associataed Press.

Шестеро пострадавших вместе находились вблизи жилых домов, когда к ним подошли двое или трое вооруженных людей. Нападавшие открыли огонь по жертвам, а затем скрылись с места происшествия, их разыскивают.

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Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем относительно ношения защитной маски.

С начала года в США в массовых стрельбах погибли более восемь тысяч человек.