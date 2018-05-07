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понедельник, 07 мая 2018 13:49

Недовольство Путиным растет: россияне высказали свое мнение

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Россияне недовольны работой президента Владимира Путина в социальной сфере.

Согласно исследованию социологов Левада-центра, проведенного в конце апреля, накануне инаугурации президента, чаще всего респонденты относят к успехам Путина возвращения России статуса великой уважаемой державы - 47%, стабилизации обстановки на Северном Кавказе - 38%, удержание России от распада 27%, пишет rbc.ru.

В претензиях к Владимиру Путину наиболее часто упоминались проблемы, касающиеся социальной сферы. Президенту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей - 45%, вернуть людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ - 39%.

Социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, связанных с неспособностью главы государства повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. Растет и недовольство невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства, обеспечить укрепление закона и порядка.

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Приведенные Левада-центром данные подтверждают, что с 2015 года растет число россиян, которые указывают на неудачи Путина, в то время как оценка его успехов быстрее снижается.

 

Опрос социологи провели 20-24 апреля 2018 года по всей территории России. Опросили 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 регионов.

 

Больше 250 человек задержали в России за участие в акции "Он нам не царь", организованной оппозиционером Алексеем Навальным. Среди них координаторы региональных штабов и участники не согласованных и согласованных с властями митингов, а также случаные прохожие.

Больше всего людей задержали в Якутске (75) и Красноярске (150).

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Дата
07
мая

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