Небесный кит Beluga XL впервые поднялся в воздух

Новый грузовой самолет компании Airbus Beluga XL, созданный по форме кита-белухи, впервые поднялся в небо.

Он осуществит экспериментальный полет в Тулузу после почти 10 месяцев тестирований. Компания хочет убедиться, пригоден этот самолет к пассажирскому пользования, написали разработчики воздушного судна в Twitter.

На носу самолета изображены характерные для китов глаза и рот. На аэродроме собралась целая толпа людей, чтобы посмотреть, как настоящий "небесный кит" взлетает в воздух.

🔴 LIVE Get ready for an XL take off in 15 minutes! #BelugaXL https://t.co/n1PdHIy68h