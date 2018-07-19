Небесный кит Beluga XL впервые поднялся в воздух

Новый грузовой самолет компании Airbus Beluga XL, созданный по форме кита-белухи, впервые поднялся в небо.
Он осуществит экспериментальный полет в Тулузу после почти 10 месяцев тестирований. Компания хочет убедиться, пригоден этот самолет к пассажирскому пользования, написали разработчики воздушного судна в Twitter.
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На носу самолета изображены характерные для китов глаза и рот. На аэродроме собралась целая толпа людей, чтобы посмотреть, как настоящий "небесный кит" взлетает в воздух.
🔴 LIVE Get ready for an XL take off in 15 minutes! #BelugaXL https://t.co/n1PdHIy68h— Airbus (@Airbus) 19 июля 2018 г.
Французская компания Akka Techonologies создает гибрид самолета и поезда. Уникальность транспортного средства в том, что после приземления оно превращается в наземный транспорт. Крылья складываются. Самолет продолжает движение, как поезд.
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