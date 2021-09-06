Неадекват набросился с кулаками на медиков: ему отказали в Covid-сертификате без вакцинации

В земле Тюрингия в Германии мужчина требовал у медиков выдать ему сертификат вакцинации от коронавируса без получения Covid-прививки. После отказа он напал на медицинских работников.
Об инциденте сообщило издание DW.
Имя мужчины не разглашают согласно немецкому законодательству о конфиденциальности. Он пришел в пункт вакцинации в торговом центре. Требовал выдать сертификат, но не захотел вакцинироваться.
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Мужчина разозлился и напал на медиков. Двое медицинских работников получили травмы, их госпитализировали. Полиция задержала нападавшего.
23 августа в Германии ввели Covid-сертификат для доступа к заведениям массового пользования.
Власти Италии может ввести обязательное вакцинирование среди своего населения. Эта новость вызвала возмущение у лиц, выступающих против прививки.
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