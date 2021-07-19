Неадекват набросился с кулаками на медика и пожелал ему смерти

Мужчина напал на медика в метро. Фото: скриншот с видео

В испанском Мадриде мужчина выбил глаз медработнику, который сделал ему замечание из-за отсутствия защитной маски на лице.

Инцидент произошел в метро, ​​пишет El Confidencial.

В общественном транспорте ношение маски является обязательным требованием. Медик попросил мужчину надеть ее на лицо, после чего получил сильный удар.

Нападающий пожелал медработнику смерти, говорят очевидцы.

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"Надеюсь, ты умрешь, засранец", - сказал мужчина.

Очевидцы сняли момент на видео и распространили в сети. Медик потерял глаз.

Полицейские пытаются найти нападающего. Вероятно, удар в глаз медику он сделал острым предметом.

Во Франции вандалы разгромили и ограбили два центра вакцинации от коронавируса на фоне усиления карантинных ограничений. Французы собрались на демонстрации, чтобы осудить новые коронавирусные правила. Речь идет об обязательной вакцинации медицинских работников и введении пропусков в большинство общественных мест.