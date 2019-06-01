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суббота, 01 июня 2019 14:43

Не везет россиянам: сгорел большой военный завод

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Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Государственный Научно-исследовательский институт "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатки для российской армии и промышленности. Скриншот

В городе Дзержинск Нижегородской области России горит Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатки для российской армии и промышленности.

Перед пожаром произошло 2 взрыва, от которых у горожан выбило стекла в окнах, пишет УНН.

На место происшествия выехали спасатели, в городе создали оперативный штаб. От пожара пострадали около 15 человек, 4 из них увезли в больницу.

Из-за угрозы повторных взрывов с завода эвакуируют весь персонал. С предприятием отсутствует телефонная связь.

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В России произошел пожар в строительном магазине с автомаслами.

Огонь охватил площадь в 2,4 тысячи квадратных метров в городе Пятигорске. Пожар произошел в 9.00

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