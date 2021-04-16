Не Путин, а "Клутин": Байден оговорился во время выступления - видео

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "Клутиним".

Он оговорился, но тут же исправился, об этом говорится в расшифровке выступления Байдена по поводу санкций против России, опубликованном на сайте Белого дома.

Автор: Скриншот с сайта Белого Дома Расшифровка выступления Байдена

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"Я ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные - Путину - что Соединенные Штаты непреклонны в нашей поддержке наших союзников и партнеров в Европе. В этом ключе я выразил обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. И я настойчиво призывал его воздерживаться от любых военных действий", - сказал Байден.

Президент США Джо Байден 15 апреля выступил с речью, посвященной России. Президент США прокомментировал санкции против Москвы, обострение агрессии в отношении Украины, а также вмешательство Кремля в выборы в Соединенных Штатах.