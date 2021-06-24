"Не признаем аннексию" - Джонсон назвал законным проход эсминца возле Крыма

Борис Джонсон отреагировал на российскую "стрельбу" в британский эсминец. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его словам, судно законно находилось в международных водах вблизи временно оккупированного Крыма.

Премьер-министр не сообщил, самостоятельно ли он уполномочил Defender плыть по соответствующему курсу. Однако он заявил, что маршрут корабля был самым лучшим и самым коротким.

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Джонсон заверил, что британские корабли снова пойдут тем же курсом, если это потребуется. На угрозы России он никак не ответил.

"Вполне уместно было использовать международные воды. Это часть суверенной украинской территории. Мы придерживались свободы судоходства и прошли кратчайший путь между двумя пунктами", - прокомментировал министр.

Также он добавил, что Великобритания "не признает русскую незаконную аннексию Крыма".

23 июня Россия заявила, что начала предупредительное бомбометание в британский эсминец Defender в Черном море недалеко от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу. Корабль покинул "территориальное море России" после начала стрельбы.