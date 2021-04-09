Не для слабонервных: помешанный на татуировках мужчина сделал из себя орка из саги "Властелин колец"

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Житель Бразилии 41-летний Рико Ледесма помешан на татуировках. Он покрыл 85% тела рисунками и вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги "Властелин колец".

Татуировками покрыты даже его глазные яблоки, Lad Bible.

Ледесма вставил 8 подкожных имплантов в виде рогов в череп, сделал раздвоенный язык, разрезал уши и нос.

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Татуировки, пирсинги и другие модификации с телом делает его жена - 25-летняя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния.

Необычная внешность мужчины привлекла внимание кинопродюсеров. Ледесма готовится к съемкам в кино.

У пары есть дочь, также они ждут 2-го ребенка. По словам Ледесма, жене и дочери нравится его внешность.

Жительницу английского графства Чешир 33-летнюю Бекки Голт, которую называют найтатуйованишою женщина Великобритании, захейтили за необычную внешность в сети.