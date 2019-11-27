Не делайте того, что может вам повредить - президент Литвы дал совет Зеленскому

Президент Литвы призвал Зеленского не идти на уступки. Фото: Радио.Свобода

Литва надеется, что переговоры в "нормандском формате", которые состоятся 9 мая в Париже, уменьшит напряжение на Донбассе.

Об этом на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс конференции в Вильнюсе сказал президент Литвы Ґитанас Науседа, пишет Радио.Свобода.

"Надеемся, что совсем скоро пройдет встреча нормандской четверки, и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы хотим, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - заявил президент Литвы.

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Науседа надеется, что предстоящий саммит будет способствовать установлению мира в регионе.

"Мы надеемся, что эти переговоры будут настоящими переговорами, и мы надеемся, что они помогут вам сделать те шаги, которые уменьшат напряженность в вашем регионе", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в нормандском формате. Об этом он заявил в понедельник в видеообращении. "Получили дату нормандской встречи, подтвержденную четырьмя странами - Украиной, Германией, Францией, Россией. Дожали. Молодцы. Это очень важно - разблокировать возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей. Восстановление нашего украинского суверенитета, территориальной целостности", - сказал глава государства .