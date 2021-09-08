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среда, 08 сентября 2021 14:32

Не дают преодолеть пандемию: ВОЗ обвинила богатые страны

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Не дают преодолеть пандемию: ВОЗ обвинила богатые страны
Богатые страны накапливают вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Политика накопления Covid-вакцин богатых стран приведет к длинной продолжительности пандемии коронавируса.

Об этом заявила техническая руководительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове, передает CNBC.

Накопление вакцин богатых стран вызывает нехватку препаратов в бедных государствах.

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"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продолжает пандемию. И это приводит к гибели людей", - отметила она.

Однако эксперты ВОЗ уверены, что возбудитель вируса уже никогда не исчезнет среди людей.

"Люди говорят, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это не так. Маловероятно", - прокомментировал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Вирус быстро мутирует, особенно в бедных странах, где уровень вакцинации низок, отметил он.

Мир вышел на плато заболеваемости Covid-19. Ежедневно в мире регистрируется примерно 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 72-78 тыс. летальных исходов.

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