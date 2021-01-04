Название партии Национал-социалистов придумали австрийцы

Гитлер с членами нацистской партии в 1930-м / Wikipedia

5 января 1919-го в Мюнхене объединились "Комитет независимых рабочих" и "Политический рабочий союз" в "Немецкую рабочую партию", которая впоследствии стала известной как "Национал-социалистическая немецкая рабочая партия" или нацистская.

В конце сентября в партию вступил Адольф Гитлер. 24 февраля 1920-го на собрании в пивной "Хофбройхаус" Гитлер объявил программу "25 пунктов" и тогда же решили изменить название партии на "Национал-социалистическую". Название позаимствовали у австрийской Национал-социалистической партии. 27 января 1923-го в Мюнхене состоялся первый съезд партии. Всего было 10 съездов. Последний - в 1938-м.

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Национал-социализм - тоталитарная идеология, объединяющая различные элементы социализма, национализма, расизма, фашизма, антисемитизма и антикоммунизма.

Партия строилась по территориальному принципу и имела четкую иерархическую структуру. На вершине пирамиды стоял председатель, который имел абсолютную власть и неограниченные полномочия.

Во время Второй мировой войны советская пропаганда заменила термин "нацизм" на "фашизм" относительно немцев, чтобы избежать признания факта, что идеология "национал-социализма" воевала против идеологии похожего тоталитарного "интернационал-социализма".

Партия нацистов существовала до 23 мая 1945-го. После поражения Германии в войне, была запрещена и распущена, имущество конфисковано, руководители - осужденные, некоторые - казнены. Некоторым членам партии удалось сбежать в Южную Америку.

По решению руководителей ведущих стран антинацистской коалиции в Германии провели денацификацию, во время которой большинство активных членов партии освободили из руководящих постов или социально значимых организаций.