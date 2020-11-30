Названа дата инаугурации президента Молдовы

Срок полномочий действующего президента Игоря Додона заканчивается 23 декабря. Фото: pinterest.com

Инаугурация избранного президента Молдовы Маи Санду состоится 24 декабря.

На мероприятии будет ограниченное количество участников, рассказала Санду на брифинге 30 ноября, сообщает Newsmaker.

"Из-за пандемии это будет скромная процедура, с минимальным числом участников. Есть закон, регламентирующий этот процесс", - отметила она.

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Зазначачаеться, что срок полномочий действующего президента Игоря Додона заканчивается 23 декабря.

5 ноября Молдова выбрала президентом Маю Санду. Она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в первые недели после инаугурации.