Назвали возможную причину загрязнения Covid-вакцин Moderna

В вакцине Moderna могли быть частицы резиновых пробок от флаконов. Фото: Reuters

В Японии в партии вакцин от коронавируса производства Moderna обнаружили твердые частицы. Это могли быть остатки пробок от флаконов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, пишет издание NHK.

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Компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается доставкой Moderna в Японию, предоставила сотрудникам ведомства доклад о составе вакцины.

Результаты проверки показали, что посторонние вещества в препаратах могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов. Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе иглой.

В компании Moderna отметили, что загрязнение флаконов твердыми частицами могло произойти во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

В части флаконов с Covid-вакциной Moderna обнаружили загрязнения твердыми частицами. Поэтому Япония приостановила использование 1,63 млн доз препарата от американской компании. В партии, где нашли загрязнения, было более 565 тыс. доз. Твердые частицы нашли по крайней мере в 39 флаконах.