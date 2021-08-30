Назвали возможную причину загрязнения Covid-вакцин Moderna

В Японии в партии вакцин от коронавируса производства Moderna обнаружили твердые частицы. Это могли быть остатки пробок от флаконов.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, пишет издание NHK.
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Компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается доставкой Moderna в Японию, предоставила сотрудникам ведомства доклад о составе вакцины.
Результаты проверки показали, что посторонние вещества в препаратах могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов. Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе иглой.
В компании Moderna отметили, что загрязнение флаконов твердыми частицами могло произойти во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.
В части флаконов с Covid-вакциной Moderna обнаружили загрязнения твердыми частицами. Поэтому Япония приостановила использование 1,63 млн доз препарата от американской компании. В партии, где нашли загрязнения, было более 565 тыс. доз. Твердые частицы нашли по крайней мере в 39 флаконах.
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