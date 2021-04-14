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среда, 14 апреля 2021 10:01

Назвали возможную причину образования тромбоза после прививки вакциной Johnson & Johnson

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Назвали возможную причину образования тромбоза после прививки вакциной Johnson &amp; Johnson
Объяснили вероятную причину возникновения тромбов после прививки. Фото: anews

Причиной образования тромбоза у людей, которые вакцинировались препаратом от коронавируса производства компании Johnson & Johnson, может быть редкий ответ иммунной системы, что приводит к активации тромбоцитов.

Об этом заявил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, FDA, Питер Маркс, пишет CNN.

"У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который в крайне редких случаях дает иммунный ответ, что приводит к активации тромбоцитов и появления сгустков крови", – сказал он.

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По словам эксперта, вакцины Johnson&Johnson и AstraZeneca – векторные. Как вектор, или транспорт для доставки части коронавируса в организм человека, в них используется аденовирус. Главное отличие заключается в том, что в основе вакцины Johnson&Johnson лежит аденовирус человека, в AstraZeneca – аденовирус шимпанзе.

Центры по контролю заболеваний и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США рекомендовали временно приостановить использование вакцины производства Johnson&Johnson. Такое решение было принято после того, как у 6 человек после прививки образовались тромбы.

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