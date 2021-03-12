Назвали условие введения США новых санкций против "Северного потока-2"

Прийняті у США закони, зобов'язують покарати залучені в будівництві газопроводу компанії. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки введут ограничения против фирм, занятых в работах над проектом "Северный поток-2", если их деятельность будет подпадать под санкции США.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы продолжим оценивать деятельность, которая продолжается в регионе строительства проекта. Если она будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь — и у вас не должно быть сомнений — что нынешняя администрация будет придерживаться закона", — подчеркнул Прайс.

Он подчеркнул, что принятые в США законы, обязывают наказать вовлеченные в строительство газопровода субъекты хозяйствования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет делать Украина, если запустят "Северный поток-2" - назвали несколько сценариев

"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км В июне 2015 года было заключено соглашение о строительстве двух дополнительных линий между Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV и Engie. Страны ЕС и США считают строительство "Северного потока-2" подрывом энергетической безопасности и стабильности, поэтому всегда выступали против проекта. В США заявили, что с 2021 года ужесточат санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных фирм. Страны ЕС отказались сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции США.