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вторник, 12 января 2021 19:30

Назвали страну, где более всего больных коронавирусом

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Назвали страну, где более всего больных коронавирусом
Парамедики и скорая помощь в больнице Дублина, 6 января / CNN

На прошлой неделе в Ирландии зафиксировали самый высокий в мире уровень инфицирования коронавирусом.

В стране зарегистрировано 1323 случая Covid-19 на 1 млн жителей, что больше, чем в любой другой стране. Об этом пишет CNN.

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Около 40% последних случаев заболевания случились более заразным штаммом коронавируса из Великобритании.

С 18 декабря ирландским семьям разрешили встречаться с двумя другими, несмотря на то, что другие европейские страны ввели строгий карантин на Рождество. По данным министерства юстиции страны, с 21 декабря по 3 января в страну прилетели более 54 тыс. человек.

"Не было надлежащей системы изоляции. Ирландия и Великобритания - неудачные острова с точки зрения распространения Covid-19. Желание провести нормальное Рождество после тяжелого года - понятно, но вирус этого не знает", - сказал глава отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Габриэль Скалли.

Ирландия закрыла рестораны, пабы, где подают еду, и некоторые магазины в канун Рождества, и с тех пор усилила меры изоляции, включая закрытие школ и других учреждений.

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