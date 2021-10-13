Назвали рост самой высокой женщины в мире

Скриншот из видео о самой высокой женщины / Книга рекордов Гиннеса

Согласно Книге рекордов Гиннеса, турчанка ростом 215,16 см - самая высокая из ныне живущих женщин в мире.

24-летняя Румейса Гелги из турецкой провинции Карабюк сказала, что надеется, что ее рост, поможет вдохновить других принимать себя. Об этом передает Книга рекордов Гиннеса.

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У девушки редкостное заболевания, синдром Уивера, который вызывает ускоренный рост.

"Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя таким, какие вы есть. Осознавайте свой потенциал и делайте все, что можете делать", - говорит Гельги.

Девушка уже достигла мирового рекорда в 2014 году, когда ее назвали самым высоким из живущих в мире подростков. С тех пор она использовала свою популярность для защиты людей с редкими заболеваниями. Из-за проблем с подвижностью, Гельги в основном передвигается в инвалидной коляске, хотя также ходит с помощью ходунков.

Главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей сказал, что для него было честью записать этот рекорд.

"Ее неукротимый дух и гордость за то, что она выделяется из толпы, вдохновляют других", - сказал Глендей.

Самый высокий из ныне живущих человек в мире, Султан Косен, также из Турции. Его рост в 2018-м был 251 см. Самой высокой женщиной, когда-либо зарегистрированной, была Цзэн Цзиньлянь из китайской провинции Хунань. Ее рост составлял 246,3 см до ее смерти в 1982 году.

Турок сохранил мировой рекорд как владелец самого длинного носа на планете. Нос Мехмета Озюрека имеет 8,8 см от переносицы до кончика. Он в течении 11 лет признается как самый длинный в мире.