Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах

Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. За минувшие сутки, 27 мая, в стране скончались 183 человека.

Лидером среди стран Европы стала Германия, где зафиксировали 210 летальных исходов за сутки, свидетельствуют данные Worldometers.

Много смертей зарегистрировали также в Италии – 171, Франции – 142, Польше – 135, Румынии – 39 и Греции-39.

Всего в Европе от Covid-19 за сутки умерли 1555 человек, в мире – 11 643. Больше всего смертей зафиксировали в Индии – 3558, Бразилии – 2130 и США – 630. Украина в мировом рейтинге попала на 12-е место. В России за сутки скончались 402 человека.

Автор: worldometers.info

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