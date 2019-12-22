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воскресенье, 22 декабря 2019 15:49

Назвали лучшую елку Европы
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Елка литовского Вильнюса заняла первое место в рейтинге лучших в Европе
Фото: vokrugsveta.ua
Елка чешской Праги заняла второе место в рейтинге лучших в Европе
Елка французского Страсбурга заняла третье место в рейтинге лучших в Европе
Елка немецкого Кельна заняла четвертое место в рейтинге лучших в Европе
Елка Киева заняла пятое место в рейтинге лучших в Европе

Рождественскую елку литовского Вильнюса признали лучшей в Европе. Рейтинг составили эксперты туристического портала European Best Destination.

В первую пятерку самых красивых праздничных деревьев в городах Европы также вошли елки чешской Праги, французского Страсбурга, немецкого Кельна и Киева.

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19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку Украины. Имеет высоту более 20 м. Для украшения использовали 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.

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