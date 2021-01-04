Назвали Гринч: в Грузии родился зеленый щенок

В Грузии родился Гринч. Фото: mukachevo.net

В Грузии накануне Нового года родился щенок необычного цвета - зеленого.

Об этом сообщила телекомпания "Рустави 2".

Хозяин собаки дал ему имя Гринч.

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По словам мужчины, с ним уже связались представители зоопарка, но он им отказал.

Зеленый оттенок шерсти у щенка - крайне редкий случай. Такой цвет объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.

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