Назвали допустимую ежедневную дозу алкоголя для мужчин

МОЗ США назвал допустимую ежедневную дозу алкоголя для мужчин. Фото: REUTERS

В США консультативный комитет по диетическим рекомендациям заявил, что ежедневное употребление алкоголя мужчинами является нормой, однако в объеме не более 1 бокала спиртного в день.

Согласно требованиям Департамента сельского хозяйства, здравоохранения и социальных служб, комитет пересматривает рекомендации по употреблению алкоголя каждые 5 лет, сообщает thehill.com.

Как отмечалось, ранее допустимая доза алкоголя для мужчин составляла 2 бокала спиртного. Что касается женщин - рекомендации остались прежними: не более 1 бокала алкоголя в день.

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Специалисты советуют не запивать крепкий алкоголь газированной водой, а еще не пить по принципу "повышение градуса". Они утверждают, что лучше всегда определиться с одним алкогольным напитком, который затем употреблять в течение всего праздничного вечера. Рекомендуется ни в коем случае не злоупотреблять спиртным. Знать меру необходимо в любых жизненных ситуациях. Отмечается, что существует несколько секретов, знание которых помогает дольше не пьянеть.