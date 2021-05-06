Назвали 10 стран, где больше всего страдают от голода

Около 155 млн людей страдают от голода. Фото: hashtelegraph

Около 155 млн человек в 2020 году пострадали от сильного голода из-за конфликтов, экономических последствий пандемии коронавируса, непогоды.

От голода страдает на 20 млн человек больше, чем в 2019-м, говорится в отчете ООН.

Две трети из тех, кто голодает, живут в десяти странах: Афганистане, Йемене, Сирии, Судане, Конго, Северной Нигерии, Эфиопии, Южном Судане, Зимбабве и Гаити.

"Количество людей, которые сталкиваются с острой нехваткой пищи и нуждаются в срочной помощи, растет. В ХХІ веке нет места для голода. Нам нужно бороться с голодом и конфликтами вместе, чтобы избавиться обоих", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Согласно докладу, 75,2 млн детей до пяти лет имели задержку в росте, а 15,8 млн были ослаблены или имели недостаточный вес для своего роста.

"Если мы не начнем находить политические пути решения конфликтов, количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, будет постоянно увеличиваться", - прокомментировал главный экономист Всемирной продовольственной программы Ариф Хусейн.

Прогнозы на 2021 год свидетельствуют, что более 142 млн в 40 странах мира могут столкнуться с продовольственным кризисом, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Более 34 млн человек во всем мире находятся на грани острой нехватки пищи.