Навальный сильно похудел еще до объявления голодовки

Навальный сильно похудел в исправительной колонии. Фото: justmedia

Российский оппозиционер Алексей Навальный с момента прибытия в исправительную колонию похудел на 8 кг. Это произошло до того, как он объявил голодовку.

Об этом сообщили в его Telegram-канале.

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"Всех заключенных, объявивших голодовку, нужно взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 килограмма, сейчас 85. То есть минус 8 килограммов еще до голодовки. Сам он связывает такую ​​потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят 8 раз за ночь", - говорится в посте.

В сообщении говорится о том, что к Навальному до сих пор не пустили врача.

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области.