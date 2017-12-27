Навальный призвал к протестам 28 января

Навальный идет в ЦИК. Позже там ему откажут в регистрации кандидатуры на президентских выборах.

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал к акциям протеста 28 января.

Соответствующая информация распространяется российскими СМИ. Информация подтверждена на странице политика в Twitter и в блоге политика.

Митинги пройдут в поддержку "бойкота выборов".

Соответствующее видео политик опубликовал на своем канале в Youtube. В нем призывает людей выйти на всероссийскую акцию протеста.

Соответствующие заявки его штабы подают за месяц, сегодня - подчеркнул политик. "Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом "ой, площадь занята конкурсом танца живота", - пояснил Навальный. Подразумевает случай 2 декабря, когда его встречу с избирателями отменили из-за конкурса танцоров фестиваля Belly Dance.

Многотысячное межрегиональное мероприятие (фестиваль Belly Dance), из-за которого @samara_in заставили автобусами площадь Кирова, где завтра в 16:00 часов состоится митинг с участием @navalny, выглядит так. pic.twitter.com/6Kl29SpEUo — Katerina Gerasimova (@volgaletom) 2 декабря 2017 г.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах в РФ. ЦИК провела заседание по данному вопросу в понедельник 25 декабря. Оппозиционеру и его инициативной группе отказали в участии в выборах из-за непогашенных судимостей Навального