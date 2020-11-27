Навальный предложил наложить санкции на окружение Путина

Навальный хочет, чтобы ЕС наложили санкции на окружение Путина. Фото: www.interfax.ru

Российский оппозиционер Алексей Навальный предложил Европе наложить санкции в отношении российских олигархов, в частности на окружение Путина.

Об этом мужчина заявил во время онлайн-конференции в Европарламенте.

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По словам Навального, санкции должны быть применены против источников доходов окружения Владимира Путина.

"Пока яхты Усманова стоят в Монако, никто не воспримет всерьез санкции", - прокомментировал оппозиционер.

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую отравления российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок". И предлагает ввести новые санкции против РФ за нарушения договоренностей по химическом оружии.