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среда, 31 марта 2021 19:12

Навальный объявил голодовку

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Навальный объявил голодовку
В Навального проблемы со спиной, к нему не пускают врача. Фото: Instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области.

Он требует допустить к себе врача из-за боли в спине и ноге и отсутствие медпомощи. Об этом сам Навальный сообщил в Instagram.

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"Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача", - отметил он.

В свою очередь, управление ФСИН по Владимирской области заявляет, что "по результатам обследования состояния здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье. Он находится в тяжелом состоянии. Одна нога практически не действует, он не может на нее ни присесть, ничего. Правая нога в ужасном состоянии

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

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