Навальному в РФ выдвинули новое обвинение

Навального обвиняют в создании организации, которая посягает на права граждан. Фото: ukrinform

Российского оппозиционера Алексея Навального обвинили в создании объединения, посягающего на личность граждан.

Речь идет о созданном им некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщает следком России.

"Деятельность фонда была связана с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - говорится в сообщении.

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Оппозиционера обвиняют в том, что он вместе с соратниками распространяли призывы к участию граждан в "несогласованных митингах"

"Навальному было заранее известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения.

Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена ответственность", - заявили в следкоме РФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу добавила штабы российского оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в частности с использованием сценария цветной революции". Суд Москвы 2 февраля 2021 года заключил Навального до 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили. Политика осудили по так называемому делу "Ив Роше". Сейчас он находится за решеткой в ​​колонии строгого режима №2 города Покров Владимирской области РФ. Команда Навального заявила, что исправительная колония №2 - это одна из самых режимных зон, так называемая "красная".