Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Фото: DER SPIEGEL

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии.

Об этом сообщил руководитель штабов оппозиционера Леонид Волков, который получил соответствующее письмо.

Вручение премии состоится в июне 2021 года.

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"Навальный был избран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права", - говорится в письме.

По словам организаторов, они надеются, что Навального освободят и он сможет получить награду лично. Также оппозиционера попросили о видеоинтервью перед вручением.

Если же лидер оппозиции будет все еще под стражей, то премию может получили кто-то из семьи Навального.

Женевский форум по правам человека проходит ежегодно с 2009 года накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организовывают 25 правозащитных неправительственных организаций, также ежегодно вручают премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза.