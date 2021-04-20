Навальному готовы предоставить политическое убежище за рубежом

 
Ексклюзивы
1/5
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 1719
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 162
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10728
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 864
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 459
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1143
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 612
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1485
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
5
6
3
10
8
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald&#039;s
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Видео
Все видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Интервью
1/5
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 522
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10728
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 864
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 459
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1143
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 153
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 04:31

Навальному готовы предоставить политическое убежище за рубежом

  Комментировать
Навальному готовы предоставить политическое убежище за рубежом
Навальный объявил голодовку в колонии. Фото: Reuters

Эстония готова предоставить политическое убежище заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Такой вопрос может быть рассмотрен в случае необходимости - если от Навального поступит соответствующий запрос.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Ева-Мария Лийметс.

"Однако именно Алексею Навальному решать, к какое стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую ​​возможность господину Навальному", – сказала глава МИД Эстонии.

Ева-Мария Лийметс напомнила, что состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось и еще раз осудила нарушения прав человека в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 60 человек объявили голодовку солидарности с Навальным

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии. В крови политика критическое содержание калия, которое грозит тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца.

В знак протеста Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области. Он требует допустить к себе врача из-за боли в спине и ноге и отсутствии медпомощи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Навальному готовы предоставить политическое убежище за рубежом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 16245
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 12214
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 11846
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 10728
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 9108
Мир
США отреагировали на блокирование Россией судов вблизи Крыма
США отреагировали на блокирование Россией судов вблизи Крыма Просмотров: 108
Скандал набирает обороты. Чехия хочет от России компенсации
Скандал набирает обороты. Чехия хочет от России компенсации Просмотров: 333
Израиль закупит миллиона доз вакцины Pfizer
Израиль закупит миллиона доз вакцины Pfizer Просмотров: 54
США составит список стран, куда не стоит путешествовать
США составит список стран, куда не стоит путешествовать Просмотров: 81
В джунглях нашли посольство древней цивилизации
В джунглях нашли посольство древней цивилизации Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
1
Порошенко с волонтерами собрали 2 тысячи продуктовых наборов для помощи людям с уязвимых групп
1
США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет
Голосов: 210
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть