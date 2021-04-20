Навальному готовы предоставить политическое убежище за рубежом

Эстония готова предоставить политическое убежище заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Такой вопрос может быть рассмотрен в случае необходимости - если от Навального поступит соответствующий запрос.
Об этом сообщила министр иностранных дел страны Ева-Мария Лийметс.
"Однако именно Алексею Навальному решать, к какое стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", – сказала глава МИД Эстонии.
Ева-Мария Лийметс напомнила, что состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось и еще раз осудила нарушения прав человека в России.
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Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии. В крови политика критическое содержание калия, которое грозит тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца.
В знак протеста Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области. Он требует допустить к себе врача из-за боли в спине и ноге и отсутствии медпомощи.
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