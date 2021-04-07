Навального в колонии медленно убивают

К Навальному до сих пор не пустили врача. Фото: Reuters

Условия содержания российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме можно приравнять к пыткам, которые его медленно убивают.

Об этом заявила председатель правозащитной организации Amnesty International Аньес Каламар, передает Reuters.

По ее словам, оппозиционера лишили сна и перекрыли доступ к медицине. Врача, которому Навальный доверяет, не допускают в тюрьму.

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По мнению Каламар, российские власти создали Навальному условия, которые его медленно убивают.

"Очевидно, что российские власти нарушают его права. Нам нужно принять дополнительные меры. Они уже пытались убить Навального, теперь они его задерживают и помещают в тюремные условия, которые равносильны пыткам", - прокомментировала правозащитница.

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии во Владимирской области. Он требует допустить к себе врача из-за боли в спине и ноге и отсутствия медпомощи.