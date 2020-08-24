Навального отравили - немецкая клиника

Врачи обнаружили яд. Фото: Reuters

Результаты медицинского обследования российского оппозиционера Алексея Навального говорят о том, что его отравили.

Сейчас ему ничего не угрожает, говорится в официальном заявлении клиники Charite

"Группа врачей обследовала пациента немедленно по прибытии. Клинические результаты указывают на интоксикацию субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор не известна, и будут проводиться новые исследования. Действие яда - ингибитора холинэстеразы в организме многократно подтверждена, в том числе, в независимых лабораториях", - говорится в заявлении.

Навального лечат атропином, результат лечения пока не известен.

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"В соответствии с диагнозом пациента лечат противоядием атропин. Исход заболевания остается неизвестным и последствия, особенно в сфере нервной системы, на данный момент не могут быть исключены", - говорится в заявлении клиники.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую ​​возможность.