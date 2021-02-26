Навального этапировали в исправительную колонию

Навального перевели в колонию. Фото: DW

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували з московського слідчого ізолятора "Матроська тиша".

На даний момент невідомо, куди саме, в Twitter повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.

"Олексій Навальний етапований з СІЗО-1 ФСВП Росії", - зазначив він.

Захисту Навального не повідомили,в який виправний заклад його відправили.

"Нам повідомили, що Навальний відбув з СІЗО, але в якому напрямку, відмовилися повідомляти. Ми очікуємо, що після прибуття про його місцезнаходження повідомлять родичам", - повідомив ще одн його адвокат.

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Після повернення Навального в Росію йому замінили умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Згідно з вироком, він повинен провести майже три роки в колонії.