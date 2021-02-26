Навального этапировали в исправительную колонию

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували з московського слідчого ізолятора "Матроська тиша".
На даний момент невідомо, куди саме, в Twitter повідомив його адвокат Вадим Кобзєв.
"Олексій Навальний етапований з СІЗО-1 ФСВП Росії", - зазначив він.
Захисту Навального не повідомили,в який виправний заклад його відправили.
"Нам повідомили, що Навальний відбув з СІЗО, але в якому напрямку, відмовилися повідомляти. Ми очікуємо, що після прибуття про його місцезнаходження повідомлять родичам", - повідомив ще одн його адвокат.
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Після повернення Навального в Росію йому замінили умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Згідно з вироком, він повинен провести майже три роки в колонії.
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