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понедельник, 31 мая 2021 17:49

НАТО не пригласит Украину на саммит

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НАТО не пригласит Украину на саммит
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит будет только для стран-членов Альянса / РБК

На саммит НАТО 14 июня не пригласят Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-члены Альянса.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в онлайн-формате.

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В частности, генсек заявил, что саммит будет только для стран-членов, поскольку будет коротким.

"В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени. Тогда проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но не хочу спекулировать. Мы не знаем, когда будут такие встречи. На этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг.

По его словам, политика открытых дверей в НАТО - большое достижение, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после Холодной войны.

"Продолжаем работу с партнерами, как Грузия и Украина. Наше послание - сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, потому что считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", - сказал Столтенберг.

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО завтра, 1 июня, обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал НАТО за то, что на саммит не пригласили Украины. Особенно на фоне наращивания российской агрессии.

По словам Кулебы, украинская сторона понимает желание государств НАТО провести саммит в закрытом режиме, чтобы обсудить трансатлантическое единство, но не понимает, как можно было не пригласить Украину.

"Если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в Черноморском регионе и против членов. Имею в виду последние расследования в Чехии. Этого мы понять не можем, как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году", - заявил министр.

Украина хочет получить временные рамки Плана действий по членству в НАТО и членства в Альянсе. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Укринформу".

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