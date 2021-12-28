НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией - Минобороны РФ

В Минобороны РФ заговорили о вооруженном противостоянии с НАТО. Фото: 24 канал

В Минобороны РФ заявили, что НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

Об этом сказал замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает ТАСС.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние", отметил замминистра обороны РФ.

Он напомнил о попытке британского эсминца УРО Defender 23 июня "проникнуть в территориальные воды РФ" в районе мыса Фиолент у побережья оккупированного РФ Крыма.

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По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710. Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по словам замминистра, "фактически приобрело постоянный характер".

При этом он считает, что ухудшение отношений между Россией и НАТО началось ранее 2014 года.

НАТО ежегодно проводит три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, сказал Фомин.

Западные партнеры сами спровоцировали события в Украине, а Североатлантический альянс использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Россией, заявил замминистра обороны РФ.

По данным Минобороны России, на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе 18 человек, представляющих 14 стран НАТО.

В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" расширение НАТО в постсоветских странах, в частности, вступление Украины. В случае отказа США и НАТО предоставить России "гарантии безопасности", ответ "может быть разным" и будет "зависеть от рекомендаций военных экспертов". Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего, там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.